Auf inzwischen 150 Jahre blickt der Westricher Madrigalchor zurück und ist damit der älteste Verein in Waldmohr. Beim Jubiläumskonzert am Sonntagabend unter Leitung von Matthias Brill in der katholischen Kirche St. Georg trat auch der Projektchor Ethno Chorkids auf.

Der Westricher Madrigalchor trägt seinen Namen seit dem Jahr 2000, nachdem er andere musikalische Schwerpunkte gewählt hatte. Vorher nannte sich der 1872 als reiner Männergesangverein gegründete