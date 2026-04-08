Am Kuseler Standort des Westpfalz-Klinikums wird es am Donnerstag, 9. April, gegen 19 Uhr lebhaft zugehen. Wie die Pressestelle des Krankenhauses informiert, wird an dem Abend eine interne Räumungsübung stattfinden. Sprecher Ralph Arnold erklärt: „Dabei übt das Krankenhauspersonal gemeinsam mit der Feuerwehr und weiteren beteiligten Organisationen die Evakuierung einer ganzen Station.“

Während der Übung kommt es zu Fahrten von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn, weshalb das Klinikum vorab öffentlich informiert. Arnold: „Für Patientinnen, Patienten sowie Besucherinnen und Besucher besteht kein Grund zur Sorge. Es handelt sich ausschließlich um eine geplante Übung.“