Das Westpfalz-Klinikum hat mit einem Besucherstopp auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen reagiert. Laut einer Pressemitteilung des Klinikums sind die vier Standorte Kusel, Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und Rockenhausen ab sofort für alle Besucher geschlossen. Ausnahmen zum Besuchsverbot werden in Absprache mit dem medizinischen Personal zugelassen, beispielsweise bei der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden sowie bei Geburten. Sowohl die Notfallversorgung als auch die Behandlung von Corona-Patienten bleibe weiterhin aufrechterhalten. Medizinisch notwendige Eingriffe, beispielsweise in der Onkologie, seien von dieser Regelung selbstverständlich nicht betroffen.

Stand Freitagmittag wurden im Westpfalz-Klinikum insgesamt zwölf positiv auf Covid-9-getestete Patienten stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstatoion. 16 Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums befinden sich zurzeit weiter in häuslicher Isolation, da bei ihnen der Corona-Virus nachgewiesen wurde. Generell gilt für Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie: Beschäftigte, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, sind verpflichtet, sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben, bevor sie wieder ihre Tätigkeit am Krankenhaus aufnehmen./K