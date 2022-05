Mit etwas Verspätung ist Wolfgang Fischer, der Chefarzt der Chirurgie am Westpfalz-Klinikum Kusel, in den Ruhestand verabschiedet worden. Für den 61-Jährigen gab es reichlich Lob – von ganz oben sowie von der Basis. Und eine Dose Ravioli.

Landrat Otto Rubly, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, hob den Stellenwert der ärztlichen Versorgung auf dem Land hervor. Fischer habe die Klinik maßgeblich weiterentwickelt und zu deren Erfolg beigetragen. Die Gefäßchirurgie genieße weit über die Grenzen des Kreises einen hervorragenden Ruf. „Sie waren das Gesicht des Standortes Kusel“, lobte Rubly.

Fischer, in Ludwigshafen geboren, absolvierte seine Ausbildung in Hessen. Nach der Approbation war er zunächst an einer Darmstädter Klinik. Seinen Dienst als Chefarzt der chirurgischen Abteilung II in Kusel trat er im Oktober 2001 an. Von 2009 bis 2021 war er zudem Ärztlicher Direktor am Kuseler Standort.

Dünne Akte

Viel mehr konnte der Geschäftsführer der Westpfalz-Klinikum GmbH, Peter Förster, aus der Personalakte nicht entnehmen, wie er bei seiner Abschiedsrede verriet: „Eine solch, kleine dünne Akte: Da ist es fast unmöglich, eine gescheite Rede zu schreiben“, so Förster augenzwinkernd. Die Gründung der Wirbelsäulenchirurgie, eine neue Intensivstation, die Erweiterung der Frühreha: Dies waren laut Förster nur einige Höhepunkte in Fischers Karriere: „Sie waren hart am Ball und trotzdem kompromissbereit.“

„Eigentlich habe ich gedacht, dass Du mich mal verabschiedest“, sagte der – ältere - Ärztliche Direktor der Kuseler Klinik, Harald Dinges. Er würdigte Fischers Einsatz insbesondere für die Gefäßmedizin. Menschlich habe er „immer ein offenes Ohr für alle“ gehabt. Dinges: „Du wirst uns fehlen.“

Kurz und knackig war die Rede der Betriebsratsvorsitzenden, Sabine Thiem. Sie charakterisierte Fischer anhand der Lettern im Namen und fand für jeden Buchstaben lobende Attribute von „familiär“ bis „reizend“.

„Beziehung zu den Patienten“

Fischer, der aus privaten Gründen früher in den Ruhestand wechselte, bekannte, nach 20 Jahren gleiche das Ausscheiden einer „emotionalen Achterbahnfahrt“. Immerhin konnte er sich schon etwas daran gewöhnen, denn der letzte Arbeitstag war Mitte Februar. Die Entscheidung für Kusel habe er nie bereut. Dabei sei der Anfang wegen der dünnen Personaldecke nicht einfach gewesen.

„Bedrohtes Leben zu retten und Schmerzen lindern zu können – das hat mich erfüllt“, sagte Fischer. Medizinisch-technisch habe sich in den Jahren viel entwickelt, „aber die Beziehung zu den Patienten bleibt“. Der Spagat zwischen Medizinethik und Betriebswirtschaft sei nicht immer leicht gewesen. Das gelte auch für die Pflege. Fischer: „Zuwendung heilt, nicht Protokollieren.“

Auf dem Geschenke-Tisch mehrten sich im Laufe des Nachmittags die Pakete. Neben einer Fotografie des Klinikums fand sich auch ein Fresspaket, unter anderem mit Ravioli und Teebeuteln. Unter anderem durfte Fischer die obligatorische Bronze-Maus des Kaiserslauterer Bildhauers Gernot Rumpf entgegennehmen.