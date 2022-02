Das Ausbildungszentrum für Pflegefachberufe am Westpfalz-Klinikum bietet ab sofort in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen einen Bachelor-Studiengang Pflege an. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester – inklusive mehrerer praktischer Einsätze in der Pflege. Themen während des Studiums sind unter anderem Pflegeprozesse, Qualitätsmanagement sowie die Entwicklung und Umsetzung von Leitlinien und Expertenstandards. Nach Abschluss des Studiums sind Absolventen ausgebildete Pflegefachmänner/-frauen und verfügen über den Pflege-Bachelor of Science, heißt es in einer Mitteilung des Westpfalz-Klinikums. Zwei Online-Informationsveranstaltung zum Studiengangfinden am Dienstag, 15. März, 16 bis 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 14. April, 12 bis 13 Uhr statt. Anmeldungen sind per E-Mail an pflege@hwg-lu.de möglich. Das Westpfalz-Klinikum bildet fünf Studierende aus – insgesamt stehen 30 Studienplätze zur Verfügung. Der Studiengang startet zum Wintersemester.