Sich unverbindlich über eine Beschäftigung am Klinikum informieren, Fragen stellen, vielleicht auch schon die künftige Pflegedirektion und die Betriebsrätin kennenlernen, sich bei einem Rundgang das Haus anschauen – das soll das Jobcafé des Westpfalz-Klinikums ermöglichen. Zum ersten Mal fand das nun am Standort Kusel statt.

Zwei potenzielle Kandidatinnen für den Pflegebereich seien bereits da gewesen. Noch dazu zwei sehr vielversprechende, zeigen sich die beiden Recruiterinnen Jessica Ulrich und Sarah Huf am frühen Dienstagnachmittag zufrieden. Sie haben sich seit dem Vormittag im Besuchercafé des Kuseler Klinikums für ihre Gesprächsrunde eingerichtet, warten dort auf weitere Interessenten. „Klar, mehr geht immer“, sagt Ulrich. „Aber es muss auch von der Qualität passen.“ Selbst wenn es nur bei den zweien bleibe, wolle man das Jobcafé erneut an anderer Stelle anbieten. Der Plan? Es als festen Bestandteil etablieren. Schließlich habe man bereits mit dem ersten Jobcafé Anfang August in Kaiserslautern gute Erfahrung gesammelt. 16 Interessenten fanden den Weg in die Klinik, wie die beiden Recruiterinnen berichten. Und: „Es kam auch zu Einstellungen“, zeigt sich Ulrich zufrieden. Wie viele, kann sie ad hoc jedoch nicht sagen.

Auch ums Kontakteknüpfen gehe es beim Jobcafé, erzählt Huf. Wenn Interessenten beispielsweise noch nicht die erforderlichen Qualifikationen für eine bestimmte Stelle hätten, könnten sie etwa zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf das Team zukommen, das sie dann bereits kennen. Ein möglichst niederschwelliges Angebot – das will das Recruitingteam bieten, das unter anderem auch per Whatsapp erreichbar ist. „Viele haben schon das Gefühl, dass es verbindlich ist, wenn sie in ein Vorstellungsgespräch gehen“, erklärt Ulrich. Eine Interessentin habe es als unangenehm empfunden, nach der Vergütung zu fragen. Wahrscheinlich hätte sie sich das in einem herkömmlichen Vorstellungsgespräch gar nicht erst getraut, gibt Ulrich ein Beispiel.

18 Mitarbeiter im Flexteam Kusel

Unterstützt werden die beiden Frauen an diesem Tag von Liane Rech, Leiterin des Flexteams, sowie ihrem Stellvertreter Lucas Hill. Zum 1. August ist das Flexmodell am Standort Kusel gestartet, das in Kaiserslautern schon etwas länger läuft und bei dem Mitarbeiter zu selbst gewählten Zeiten arbeiten können. 18 Mitarbeiter beziehungsweise elf Vollzeitkräfte – „vom Minijob bis zur Vollzeitkraft“ – gehörten dem Flexteam in Kusel mittlerweile an.

Für jenes flexible Arbeitsmodell interessiert sich auch die nächste Kandidatin, die gerade ins Besuchercafé stapft. Die Kuseler Klinik ist ihr nicht unbekannt, sie habe hier schon vor etlichen Jahren ein Praktikum absolviert, sei nun aber schon einige Zeit raus aus dem Krankenhausalltag, erzählt die Pflegefachkraft. Schnell sind alle beim Du, es geht um den Ablauf, die Vergütung, die Einsatzbereiche. Zum Abschluss gibt’s noch einen Rundgang. Dann kommt schon die nächste Interessentin.

Generell kämen immer wieder Bewerbungen, berichtet Ulrich. Dennoch werde in den meisten Bereichen Personal gesucht – besonders im OP, in der Anästhesie und auf der Intensivstation gebe es stets Bedarf.