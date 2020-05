Das Westpfalz-Klinikum nimmt die Behandlung von Elektivpatienten, also bewusst ausgewählten Patienten, an allen Standorten ab Montag, 4. Mai, schrittweise wieder auf. „Dem Infektionsschutz unserer Patienten und Mitarbeiter tragen wir natürlich weiterhin Rechnung“ , sagte Geschäftsführer Peter Förster.

Das Stufenkonzept des Westpfalz-Klinikums sieht vor, dass solche Patienten, die zu einer geplanten Behandlung einbestellt sind, vor ihrer stationären Aufnahme auf Covid-19 getestet werden. Außerdem sollen die Ambulanzen im Haus ihre Termine mit ausreichendem zeitlichen Abstand vergeben, um unnötige Kontakte der Patienten untereinander zu vermeiden. Für Patienten gilt im Klinikum Maskenpflicht; bei ihrer Aufnahme erhalten sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz.

Weiter keine Besuche erlaubt

Der Stufenplan legt zudem fest, dass in Zukunft 20 Prozent der Intensivkapazitäten freigehalten werden, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Um den Schutz besonders gefährdeter Gruppen zu gewährleisten, bleibt das geltende Besucherverbot an allen Standorten weiterhin bestehen. In Einzelfällen, zum Beispiel bei Geburten oder in der Kinderklinik, können Ausnahmeregelungen mit dem medizinischen Personal getroffen werden.