Kaiserslautern/Kusel. Das Magazin Focus-Gesundheit hat mehrere Ärzte des Westpfalz-Klinikums zu den „Top-Medizinern 2022“ gekürt.

Auf der deutschlandweiten Liste mit rund 4200 Ärzten aus 122 Fachbereichen arbeiten am Standort Kusel: Peter von Flotow, Leitender Chefarzt der Abteilung Angiologie, und Harald Dinges, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, der für die Kniechirurgie ausgezeichnet wurde. In Kusel (Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie) und am Hauptstandort in Kaiserslautern (Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie) tätig ist Christian Mönch, der von Focus-Gesundheit wegen seiner Leistungen in der Hernienchirurgie ausgezeichnet wurde.

Für die Kinderkardiologie ausgezeichnet wurde Thomas Kriebel, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Kaiserslautern. Ebenfalls zum Top-Mediziner gekürt wurde Alexander Hofmann, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie in Kaiserslautern. Er wird wegen seinen Qualifikationen in der Unfall-, Hüft- und Wirbelsäulenchirurgie auf der Top-Mediziner-Liste geführt. Bei Fragen rund um Epilepsie, Demenzen und Akutgeriatrie empfiehlt das Magazin Johannes Treib, den Chefarzt der Klinik für Neurologie am Standort Kaiserslautern.

Wie das Focus-Magazin mitteilte, werden die empfohlenen Ärzte vom Recherche-Unternehmen FactField aus München ermittelt. In der Erhebung wird etwa berücksichtigt, wer eine Weiterbildungsbefugnis besitzt, habilitiert ist, als Chefarzt, Direktor oder in leitender Funktion in einem Krankenhaus arbeitet, ausgewiesener Spezialist einer medizinischen Fachgesellschaft ist oder in den Jahren zuvor bereits Top-Mediziner wurde.