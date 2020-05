Das Westpfalz-Klinikum lockert ab sofort sein Besuchsverbot für nahestehende Angehörige von Patienten an den Standorten Kusel, Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Laut Pressemitteilung des Klinikums gilt die Regelung: ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag. In Einzelfällen könnten aber weiterhin Ausnahmeregelungen mit dem medizinischen Personal getroffen werden.

Christian Mönch, Ärztlicher Direktor, appelliert an alle Angehörigen, zu überprüfen, ob ihr Besuch wirklich notwendig ist. Denn mit jedem Besuch steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich Viren wie das Coronavirus auch im Krankenhaus verbreiten. Stattdessen rät er, auch weiterhin alternative Kommunikationswege wie Telefon oder E-Mail zu nutzen, um miteinander in Kontakt zu bleiben.

Besucher werden aufgefordert, bei Eintritt in das Klinikum eine Maske zu tragen sowie am Eingang die Hände zu desinfizieren und während des Aufenthalts die Hygiene-Richtlinien weiterhin einzuhalten. Personen die Symptome haben, die auf Covid-19 hinweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer am Coronavirus erkrankten Personen hatten, ist der Zutritt weiterhin nicht gestattet.