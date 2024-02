Jürgen Knies-Boulesteix stellt in der aktuellen Ausstellung des Kuseler Kunstkreises im Foyer des Westpfalz-Klinikums Kusel seine Bilder vor. Die Ausstellung trägt den Titel „Querschnitt meines Schaffens“.

Knies-Boulesteix beschäftigt sich seit zwölf Jahren mit der Malerei und sieht sie „als Ausgleich zum Beruf als Schulleiter in Kaiserslautern“. Dabei präferiert er das Malen mit Ölfarben. Im Foyer des Westpfalz-Klinikums zeigt er ab sofort und in den kommenden Wochen zehn Bilder, mit denen er gesellschaftliche und politische Themen wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Entwicklung rund um das Pfaff-Gelände in Kaiserslautern verarbeitet. Hinzu kommen Landschaftsbilder mit dem Schwerpunkt Meer sowie abstrakte Malerei.

Knies-Boulesteix unterrichtete die Fächer Mathematik und Französisch. Mehrere Jahre war er als Lehrer in der Bretagne tätig. Der Künstler ist Vorsitzender des Landstuhler Vereins „Freunde der Malerei“, seit einem Jahr aktives Mitglied des Kuseler Kunstkreises und im Künstlerhaus Schermerhof in Erfenbach.

Die Bilder von Knies-Boulesteix werden im Februar und März gezeigt. Der Künstler ist am Montag, 19. Februar, 14 bis 17 Uhr, vor Ort. Kunstinteressierten stellt er weitere Exponate vor.