Das Westpfalz-Klinikum hat angekündigt, ab Montag die Einhaltung der sogenannten AHA-Regeln verstärkt zu kontrollieren: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.

Diese seien von Angehörigen und Besuchern auf dem Klinikumsgelände sowie in den Gebäuden zu beachten. Bisher sieht das Klinikum davon ab, die Besuchsbeschränkungen zu verschärfen. Weiterhin gilt: Maximal zwei Besucher für maximal zwei Stunden am Tag pro Patient.

Das Westpfalz-Klinikum verweist auf erhöhte Infektionszahlen in der Westpfalz in den vergangenen Wochen sowie auf „das erhöhte Risiko einer Weiterverbreitung des Coronavirus bei Missachtung der Regeln durch zunehmenden Publikumsverkehr“. Während in Kaiserslautern der Zugang auf den Haupteingang beschränkt wird, gibt es dahingehend keine Neuerung in Kusel: Es gibt nur einen Eingang.

Die fünf in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiter seien alle in Kaiserslautern beschäftigt. In Kusel gebe es keine Fälle, informiert ein Pressesprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage.