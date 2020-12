Im Kuseler Westpfalz-Klinikum werden aktuell drei Corona-Patienten beatmet, weitere sieben Corona-Patienten liegen mit starken Symptomen auf der Isolierstation. Die Lage sei ernst, sagt Wolfgang Fischer, der Ärztliche Direktor. Das Wort „bedrohlich“ vermeidet er bewusst.

Die Situation sei deutlich schlechter als bei der ersten Welle im Frühjahr, sagte Fischer am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Damals war Vieles von den Auswirkungen der Corona-Pandemie am Kuseler Standort des Krankenhauses vorbeigegangen, weil die meisten Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankten, in den zentralen Klinik-Standort nach Kaiserslautern verlegt worden waren.

In diesem Herbst und mit der zweiten Welle ist die Lage anders. Auch in Kusel werden durchgehend Corona-Patienten behandelt. Stand Donnerstagmittag wurden drei von ihnen beatmet – 54, 80 und 84 Jahre alt sind sie. „Und es sieht nicht gut aus“, sagt Fischer und fügt an: „Es sind leider schon zahlreiche unserer Patienten gestorben, die bei uns beatmet wurden.“

Jeder Zweite bis Dritte stirbt

Genaue Zahlen kann er hier aus dem Stegreif nicht nennen. Doch er sagt: „Nach meiner Beobachtung stirbt jeder dritte bis jeder zweite Patient, der wegen Covid beatmet werden muss.“ Und: In schweren Fällen müssten Covid-Patienten oft wochenlang beatmet werden. Länger als bei anderen Erkrankungen.

Insgesamt 16 Betten hat das Kuseler Krankenhaus auf seiner Intensivstation. Zwölf von ihnen sind derzeit belegt. Auslastung also 75 Prozent. Wenn die Not ganz groß werde, habe man noch vier weitere Beatmungsgeräte. Die waren im Frühjahr zusätzlich angeschafft worden. Als Reserve. „Doch mit den Geräten allein ist es nicht getan. Wir brauchen auch das Fachpersonal, das sich um die Patienten kümmert.“ Und geschultes Personal ist in der Pflege bekanntlich Mangelware.

Das Kuseler Klinikum habe einen Notfallplan. „Wenn wir bei der Belegung über die 16 Betten müssen, dann kommt qualifiziertes Personal aus dem OP und aus der Anästhesie auf die Intensivstation.“ Das würde aber im gleichen Zug die OP-Kapazitäten reduzieren. Statt in vier oder fünf Operationssälen zu arbeiten, seien OPs dann nur noch in dreien möglich.

Respekt dem Personal

Stichwort Personal. Fischer ist mehr als beeindruckt über die Leistungen der Mitarbeiter sowohl in der Pflege als auch bei den Ärzten. „Ich habe ganz großen Respekt“, sagt er über jene, die Covid-Patienten behandeln. „Wenn man sehen muss, wie jemand um Luft ringt und wie sich sein Zustand binnen weniger Stunden sehr verschlechtert – das ist sehr belastend.“

Daher hat Fischer auch kein Verständnis für all jene, die die Corona-Pandemie immer noch herunterspielen. Und er hofft, dass die Pandemie mit den bevorstehenden Impfungen an Dramatik verliert. Allerdings sieht er die Ziele in den Impfzentren mit 200 Impfungen pro Tag und Impfstraße sehr ambitioniert. „Das Impfen selbst geht ja schnell. Aber die vorherigen Beratungen, die werden viel Zeit kosten.“ Die Landesärztekammer jedenfalls hat in diesen Tagen auch alle Ärzte im Klinikum angefragt, ob diese beim Impfzentrum helfen könnten.