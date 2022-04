Mit dem Antrag, das Westpfälzer Wandermusikantentum als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen, wird es nichts. Das Expertengremium des Landes, das die Anträge prüft und weiterreicht, bemängelt die fehlende Fortführung der Tradition.

„Das Wandermusikantentum steht in seiner Form einzigartig und identitätsstiftend für die Region und ist dort im kollektiven Gedächtnis verankert“, heißt es in der Begründung. Jedoch sei die Tradition spätestens seit der Nachkriegszeit nicht mehr existent. Die Anzahl der Musikvereine sei nicht höher als in anderen Regionen. Es fehle die Professionalität – im Unterschied zu den im 19. Jahrhundert aus Not zum Geldverdienen in die Welt ausgezogenen Musikanten – sowie die internationale Ausrichtung.

Am Montag wurde bekannt, dass das Innenministerium des Landes drei Anträge für das bundesweite Verzeichnis der Immateriellen Kulturerbe unterstützt: Edelsteinverarbeiten an der oberen Nahe, Schuhindustrie in der Pfalz und Viezherstellung. Ein Expertengremium der Deutschen Unesco-Kommission wird diese Bewerbungen prüfen.