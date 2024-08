Das Projekt Westpfälzer Musikantenland will – ausgehend von dem einzigartigen Erbe der Westpfälzer Wandermusikanten – gemeinsam mit Kulturschaffenden, Vereinen und Bürgerinnen und Bürgern die regionale Kulturlandschaft attraktiv gestalten und neue, nachhaltige Partnerschaften gründen. Das teilt die Kreisverwaltung Kusel in einer Pressemitteilung mit.

Nach Erfolgen in der zweiten Förderrunde könnten in der verbleibenden Projektlaufzeit noch zwei weitere Dörfer in dem Format „Musikantenlanddorf“ gefördert werden. Am Ende des Weges zum „Musikantenlanddorf“ solle eine Dorfgemeinschaft stehen, die sich durch ein reges Dorfleben und eine lebendige Musikkultur auszeichnet. Kulturschaffende sollen gemeinsam mit den Menschen vor Ort eine lebendige Musikantenlandkultur etablieren, die sich an Werten wie Musikalität, Toleranz und Weltoffenheit orientiert. Voraussetzung für eine aussichtsreiche Bewerbung ist ein aktives Startteam in der Ortsgemeinde, das Interesse an einer nachhaltigen Dorfentwicklung im Kulturbereich hat und aus mindestens drei Personen besteht, schreibt die Kreisverwaltung Kusel.

Info

Um sich zu bewerben, muss ein Motivationsschreiben beim Musikantenlandbüro eingereicht werden, in dem sich das Team schriftlich vorstellt und einige Fragen beantwortet. Die Einreichungsfrist für das Jahr 2024/25 endet am 1. Oktober dieses Jahres. Alle erforderlichen Informationen und Unterlagen sind auf der Webseite des Projekts unter www.westpfaelzer-musikantenland.de/downloads zu finden.