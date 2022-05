Gleich mehrere Fahrzeuge haben bislang unbekannte Täter in Kusel durchwühlt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nutzten die Automarder die Dunkelheit der Nacht auf Sonntag, 22. Mai, um in und um die Wohnstraßen Am Feldborn sowie Im Weibergraben ihr Unwesen zu treiben.

Am Sonntag jedenfalls vermissten mehrere Autobesitzer Wertsachen, die sie unvorsichtigerweise in ihren Fahrzeugen zurückgelassen hatten. Einige Autos wurden durchwühlt, ohne dass der oder die Täter fündig geworden wären. Beziffert hat die Polizei den Wert der gestohlenen Gegenstände nicht.

Einige Autos unverschlossen

Dabei hatten die Täter leichtes Spiel: Nach Polizeiangaben waren einige der Fahrzeuge unverschlossen. Bei weiteren war bis Montag noch nicht bekannt, wie es gelungen ist, sie zu öffnen. Aufbruchspuren konnten jedenfalls nicht festgestellt werden.