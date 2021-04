Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte hat die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein beschlossen, die ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplanten Sitzungen von Werksausschuss und Zweckverband Abwasserbeseitigung „Unteres Glantal“ als Videokonferenz durchzuführen. So erfolgt die Sitzung des Abwasserverbandes „Unteres Glantal“ am Dienstag, 20. April, 17 Uhr, als Videokonferenz. Um 19 Uhr folgt die Videokonferenz des Werksausschusses. Beim Abwasserverband geht es unter anderem um den Jahresabschluss 2019, die Auftragsvergabe für eine Kanaluntersuchung sowie den Verwaltungsneubau an der Kläranlage in Lauterecken. Der Werksausschuss befasst sich mit den Gebühren für Wasser und Abwasser. An jeder Konferenz können 100 Zuhörer teilnehmen. Einwahldaten können bei der Verwaltung per E-Mail an sitzungen@vg-lw.de angefordert werden.