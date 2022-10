Die frühere und die aktuelle Spitze der Kuseler Stadtwerke haben dem Kreistag am Mittwoch ihre Sicht in Sachen Energieversorgung und -sicherheit dargelegt.

Die Lage sei nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, betonten Friedrich Beck, der ehemalige Stadtwerke-Geschäftsführer, und dessen Nachfolger Bernd Bohn mit Blick auf die Energiekrise. Aber: „Unter der Voraussetzung, dass eine Energieeinsparung von 20 Prozent erreicht wird, ist die Gasversorgung im Winter gesichert“, zeigte sich Beck überzeugt. Stand jetzt erreiche die Industrie diese Vorgabe, und auch der Verbrauch im Privatbereich liege bundesweit derzeit 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau – auch dank des milden Oktobers. Man müsse sehen, ob die Privathaushalte im Winter ebenfalls sparsam mit Energie umgingen. Die Gasspeicher – der größte in der Region befindet sich in Frankenthal – seien aber gut gefüllt. Beck und Bohn betonten, dass sie keine Versorgungsauswirkungen auf den Endverbraucher erwarten. Das gelte leider nicht für die Preise. Beide rechnen mit weiter steigenden Preisen. Doch auch hier versuchte Beck etwas Druck vom Kessel zu nehmen. Durch die Gaspreisbremse wird „die Masse keine Angst haben müssen, die Energiekosten nicht mehr bezahlen zu können“, so Beck. Allerdings seien sowohl Werke als auch die Kunden darauf angewiesen, dass diese schnellstens greife. Über eine Strompreisbremse lägen den Werken noch keine Infos vor.