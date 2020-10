Zeugen haben der Lauterecker Polizei wichtige Hinweise zu einer Unfallflucht gegeben, die sich am Mittwochnachmittag in Offenbach-Hundheim ereignet hat. Nach Angaben der Ordnungshüter touchierte der Fahrer eines Langholztransporters mit der Oberkante seines Gefährts in über vier Metern Höhe eine Reklametafel in der Hauptstraße. Der Fahrer hab zwar noch kurz angehalten, dann jedoch einfach seine Fahrt Richtung Kusel fortgesetzt. Zeugen notierten sich aber nicht nur das Kennzeichen – sie konnten auch den Fahrer selbst beschreiben. Sie hatten laut Polizei beobachtet, wie der Transporter durch die enge Straße fuhr und das Reklameschild aus seiner Verankerung riss. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Lauterecker Polizei hat daraufhin ihre Kollegen der für die Halteradresse des Transporters zuständigen Polizeidienststelle um die Vernehmung des Unfallflüchtigen gebeten.