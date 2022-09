Auf dem Programm für die neue Saison in der Fritz-Wunderlich-Halle steht wieder ein bunter Mix aus Klassik, Jazz, Schlager, Pop, Schauspiel, Tanz und Kabarett. Für den Nachwuchs gibt es spannende Geschichten, die auf Wunsch auch in Schulen und Kindergärten gezeigt werden können.

Den Auftakt macht im Oktober die Kuseler Pianistin Sonia Achkar mit ihrem Sota Piano Trio und einem hochromantischen Programm, bei dem Franz Schuberts monumentales Es-Dur Trio im Mittelpunkt steht. Im November zeigt dann die Formation German Brass ihre Vielseitigkeit mit einem Programm, das von Johann Sebastian Bach über Richard Wagner bis hin zu modernen Evergreens reicht.

Lieder der Liebe, eine Spezialität der deutschen Romantik, stellt Götz Alsmann, der König des Jazzschlagers, vor – in einem neuen Klanggewand, mit einer frischen Prise ironischer Verfremdung. TV-Star Michaela May stimmt im Dezember ihre Fans in einer musikalischen Lesung auf das Weihnachtsfest ein.

Liederabend und Neujahrskonzert

In Zusammenarbeit mit der Fritz Wunderlich Gesellschaft stellen Esther Valentin und Anastasia Grishutina ebenfalls im Dezember unter dem Motto „höllisch-himmlisch-irdisch“ einen Liederabend mit zeitgenössischer Musik von Stefan Heucke (Jahrgang 1959) nach Texten von Franz Kafka vor. Das kombinieren die beiden Künstlerinnen mit Liedern von Gustav Mahler.

Der nächste Höhepunkt in der Fritz Wunderlich Halle ist das Neujahrskonzert der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern am 5. Januar. Unter Leitung von Olivier Pols, erster Kapellmeister des Pfalztheaters, nehmen die Gäste aus Kaiserslautern ihr Publikum auf eine Reise durch die glitzernde Welt des Broadway mit.

Kraftvoller Gospelchor mit Liveband

Zum Jahresbeginn passt der Auftritt der Original USA Gospel Singers & Band. Der bekannte Gospelchor bettet seine Lieder, begleitet von einer Liveband, in aufwändige Licht- und Bühnenshows ein.

Einen Querschnitt durch die Welt von Rock und Pop, von Elvis über die Beatles, Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis zu Rihanna und Lady Gaga präsentiert die Show „Don't Stop The Music – The Evolution of Dance“ am 1. Februar. Sie kombiniert dabei unvergessene Hits mit Stepptanz, klassischem Ballett, Breakdance, modernem Freestyle und Streetdance. Ebenfalls im Februar wird die Kammermusikreihe Villa Musica mit einem Streichquartettlabor fortgesetzt. Das genaue Programm steht noch nicht fest.

Magische Orte, mystische Klänge

Wie modern Johann Wolfgang von Goethes Klassiker „Die Leiden des jungen Werther“ mit seiner von widersprüchlichen Gefühlen hin und her gerissenen Hauptfigur ist, zeigt die Landesbühne Rheinland-Pfalz in einem Schauspiel für Junge und Junggebliebene.

Das Duo Palatino und Wolfgang Schmid verbindet die gemeinsame Herkunft aus der Pfalz, sogar aus dem Kreis Kusel. In der Klassikreihe kehren Flötistin Christiane Meininger, Gitarrist Volker Höh und Kunsthistoriker Wolfgang Schmid in die alte Heimat zurück, um Geschichten über magische Orte mit mystischen Klängen zu verbinden.

Von Arien bis zu Popmusik

Die Reihe Neue Kammermusik, die der im Landkreis Kusel lebende Schlagzeuger Achim Seyler initiiert hat, setzt das Schlagquartett Köln im März fort. Das vielfach ausgezeichnete Ensemble, das auch zahlreiche Rundfunkaufnahmen vorweisen kann, stellt Klassiker der zeitgenössischen Schlagzeugmusik, aber auch neues Musiktheater und aktuelle Werke vor. Freunde schöner Stimmen und populärer Songs kommen bei „The 12 Tenors“ auf ihre Kosten. Die Show schlägt einen Bogen von klassischen Arien über Liebesballaden bis zu Rock- und Pophits.

Auch der aus dem Fernsehen bestens bekannte Tom Gerhardt als Hausmeister Dieter Krause bringt Unruhe ins Land. Denn zwischen häuslichen Turbulenzen und dem Dackelclub kann so einiges passieren. Für Fans des unvergessenen Udo Jürgens zeichnet die „Udo Jürgens Story“ das Leben des großen Entertainers anhand seiner größten Erfolge nach.

Vielfältiges Kinderprogramm

Im April gastiert die Big Band der Polizei des Saarlandes wieder in Kusel, mit einem Programm, das von Jazz über Evergreens bis zu Filmmusik und Pop-Klassikern reicht. Im Juni sorgt John Lees Band Barclay James Harvest mit ihrem Spagat zwischen Progressive Rock und Mainstream für Stimmung.

Der Nachwuchs kann sich im November diesen Jahres mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz und dem „Kleinen Gespenst“ von Otfried Preußler so richtig schön gruseln. Die Burghofbühne Dinslaken zeigt Ende des Monats den Klassiker „Pinocchio“ als Puppentheater und im Advent gastiert das Theater mit Horizont aus Wien mit dem Kindermusical „Die Schneekönigin“. Im April 2023 können Groß und Klein mit dem Theater Mimikri und „Rumpelstilzchen“ in die Märchenwelt der Brüder Grimm eintauchen.

Termine

Das detaillierte Programm kann online unter https://landkreis-kusel.de/kultur/kulturprogramm.html aufgerufen werden. Vorverkaufsstellen sind das Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49-51, und die Tourist-Information Kusel, Bahnhofstraße 67, Ticket-Hotline 06381 424496. Karten gibt es auch im Internet unter www.ticket-regional.de.