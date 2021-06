Wie die zuständige Lauterecker Polizei mitteilt, wurde bereits am Dienstag, 1. Juni, im Laufe des Vormittags die Fassade eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Desloch beschädigt. Der Schaden sei wahrscheinlich von einem Lastwagen verursacht worden. Zur Klärung hoffen die Beamten auf Hinweise, Telefon 06382 9110.