Nach einer Unfallflucht in Unterjeckenbach bittet die Lauterecker Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die zuständige Lauterecker Polizei hofft, dass Zeugen bei der Aufklärung eines Unfalls helfen können. Hintergrund ist eine Fahrerflucht, die sich am Donnerstag, 5. März, zwischen 07.15 und 7.45 Uhr in der Hauptstraße von Jeckenbach ereignet habe, so eine Mitteilung. Dabei sei ein ordnungsgemäß geparkter weißer Kleinwagen so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste.

Anhand der Spurenlage geht die Polizei nach eigenen Angaben von einem Verkehrsunfall aus und fragt: Wer hat den Unfallhergang mitbekommen? Sind zur genannten Zeit stark beschädigte Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lauterecken zu melden, Telefon 0631 36914599.