Weil Schotter auf der Landesstraße 384 lag, ist der Reifen eines Autos beschädigt worden. Die Polizei sucht den Verursacher der Straßenverunreinigung, für deren Beseitigung die Straßenmeisterei längere Zeit beschäftigt war.

Wie die Polizei am Freitag berichtet, war die 33-jährige Fahrerin am Mittwochmittag von Wolfstein kommend in Richtung Hefersweiler unterwegs. Bereits ab dem Ortsende Wolfstein war Schotter auf der Straße. In der „scharfen Kurve“ vor der Einmündung nach Einöllen lag ein dichtes Stein-Bett, dem sie aufgrund der unübersichtlichen Kurve nicht ausweichen konnte. Und schon signalisierte die Fahrzeugtechnik bereits, dass ein Reifen Luft verliert. Daheim angekommen, hatte die 33-Jährige einen Platten.

Die Polizei vermutet, dass die Steine von einem Lkw runtergefallen sind, der die Strecke zwischen 12.30 und 13 Uhr befahren haben dürfte. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Telefonnummer 06382 9110 erreichbar.