Das Kammgarn-Jazzfestival ist abgesagt. Kulturzentrumschef Richard Müller hat dies schweren Herzens so beschlossen. Nachholen will er es im August. Von den möglichen Öffnungen, falls Kaiserslautern Modellstadt werden sollte, hält er wenig, weil zu praxisfern, zu wenig durchdacht.

Die 26. Ausgabe des Kammgarn International Jazzfestivals kann im April nicht stattfinden. Es soll auf den 19. bis 21. August verlegt werden. Selbst wenn Kaiserslautern im April Modellstadt werden würde und damit auch Kulturveranstaltungen wieder möglich wären, sei das Jazzfestival unter diesen Auflagen nicht realisierbar, so Kammgarn-Chef Richard Müller.

Knackpunkt ist der 17. Punkt der „Allgemeinen Informationen für Kommunen, die sich als ,Modell-Kommune RLP’ für den sicheren Umgang mit Corona bewerben wollen“, wie es im schönen Behördendeutsch heißt. Und weil dieses so schön ist, sei an dieser Stelle der Absatz zitiert:

„Im Innen- und Außenbereich kultureller Einrichtungen: Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos: 25 Prozent Belegung, Hygienekonzept, Lüftungskonzept, Maskenpflicht am Platz, kein Verzehr von Speisen und Getränken, Kontaktdatenerfassung, negativer Test mit Bescheinigung nötig.“



Was für Müller im Klartext bedeutet: „Damit ist das Jazzfestival gestorben, das ist völlig praxisfern und macht so gar keinen Sinn.“ Schwierigkeiten hat der Kulturmanager bereits mit der 25-prozentigen Auslastung. Das bedeute für ihn, dass nur 125 Besucher pro Konzertabend zugelassen seien.

„Finanziell heißt das, dass wir einen Zuschussbedarf von rund 200 Euro pro Karte hätten“, rechnet Müller vor und erwähnt, dass er sich dann in bester Gesellschaft mit den hochsubventionierten Häusern des Landes befinden würde. Obwohl Finanzminister Scholz gerade ein Programm zur Deckung solcher Ausfälle entwickle („eigentlich eine interessante Geschichte“), sieht er diesbezüglich für das Festival keine Chance, denn „das Programm ist einfach noch nicht so weit“. Und legt bissig nach: „Der Publikumszuspruch bei solchen Jazzgrößen ist enorm. Da nur 125 Leute reinzulassen – das ist ja schon wie bei Jesus: 125 Auserwählte.“

„Wer macht das mit?“

Ein weiterer Punkt betrifft das Maskentragen trotz großer Abstände während des Konzerts. „Die Abende dauern gerne mal vier Stunden – das komplett mit Maske: Wer hält das aus?“ Auch dass man vier Stunden lang keine Getränke konsumieren dürfe, sei schwer zumutbar. „Unter solchen Bedingungen – wer macht das mit?“, stellt er die Kardinalfrage.

Auch den international renommierten Künstlern könne man so etwas nicht zumuten, so der Festivalimpressario weiter. „Wir fliegen Herrn Cohen von Israel nach Frankfurt ein, bringen ihn mit einer dicken Limousine nach Lautern, er bekommt 15.000 Euro Gage, und dann tritt er vor 125 Leuten auf – das ist total daneben und nicht durchdacht.“ Übrigens seien die Künstler in Sachen Corona kein Risiko: „Die sind alle geimpft“ – im Ausland sei man da eben wesentlich weiter als in Deutschland.

Die Öffnungen im Zusammenhang mit der Modellstadt-Initiative beurteilt Müller kritisch. „Das mag für die Fruchthalle oder das Pfalztheater funktionieren. Für eine GmbH unseres Zuschnitts passt das nicht.“ Überhaupt moniert er, dass „die, die sich das Ding ausgedacht haben, keine Praktiker gefragt haben“.

Und so ist er aktuell dabei, das Lineup des 26. Festivals so weit wie möglich auf August zu übertragen. „Das sieht ganz gut aus, wir werden in jedem Fall ein hochkarätiges Programm präsentieren können“, tröstet Müller die Jazzfans. Auch dass sein „Kulturgarten“ im Innenhof des Kulturzentrums am 17. Juni wieder den Betrieb aufnehmen wird, steht für ihn außer Frage.