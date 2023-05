Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die kleine Sonntags-Serenade ist mittlerweile zur liebgewonnenen Gewohnheit geworden. Seit März stimmt eine Bläsergruppe jeden Sonntagabend in Jettenbach Melodien an. „Musik am Fenster“ erklingt im Musikantendorf allerdings auf der Straße und im Vorgärtchen.

„Musik am Fenster“: Was die so corona-gebeutelten Italiener beispielgebend vorgemacht haben, das hat in Deutschland großen Anklang gefunden. Am 22. März waren viele