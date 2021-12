Mitten in Glan-Münchweiler: Häuser, Grundstücke an namenlosen Straßen? Hört sich ungewöhnlich an. Aber: Bei genauer Betrachtung handelt es sich letztlich nur um einen versäumten Verwaltungsakt. Den haben nun die Vertreter des Ortsgemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung korrigiert.

Im Amtsdeutsch nennt man jenen Verwaltungsvorgang „Widmung von Gemeindestraßen gemäß Paragraf 36 Landesstraßengesetz“. Betroffen sind vier Grundstücke in der Mühlstraße. „Größer“ geworden ist ebenfalls, mit zwei Flurstücken, die Hauptstraße. Korrekturen gab es auch in der Glan- und Beethovenstraße. Vervollständigt wurden Brunnen-, Friedhofsstraße, Tulpenweg, und Homburger Straße.

Die Gründe, wieso die Straßen an diesen Flurstücken nicht gewidmet waren, sind vielfältig, dennoch sei alles erklärbar, sagte Ortsbürgermeister Karl Michael Grimm der RHEINPFALZ. Als Beispiel nannte er die Mühlstraße, die vor gut zwölf Jahren ihren Straßennamen erhielt. Vor der Umbenennung gehörte ein Teilabschnitt zur Gemarkung Glan-Münchweiler, hieß dort allerdings Hauptstraße. Gewidmet für den öffentlichen Verkehr wurde jedoch nur der Abschnitt im Ortsteil Bettenhausen.

Zustimmung nur Formsache

Laut Grimm wurden diese Mängel im Zuge der Vorbereitung zur Einführung Wiederkehrender Beiträge nun sichtbar: „Aus dem Rat wurde ein Arbeitskreis gebildet, der gemeinsam mit dem Fachbereich der Verwaltung diese Thematik aufgearbeitet hat.“ Und so war nach der Vorstellung der betroffenen Flurstücke, zu denen teils auch Parkflächen gehören, die einmütige Zustimmung zur Widmung nur noch Formsache. Offen bleibt indes, welche Fußwege ebenfalls für den öffentlichen Verkehr gewidmet werden können. Darüber soll, so der Tenor im Rat, im nächsten Jahr beraten werden.