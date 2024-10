Viele Ortsbürgermeister bieten regelmäßige Sprechstunden an, in denen Bürgerinnen und Bürger vorbeikommen und vorbringen können, was sie auf dem Herzen haben. Am 31. Oktober müssen sie sich aber erst einmal ein Herz fassen – zumindest dann, wenn sie aus Brücken kommen. Denn die Donnerstagssprechstunde im dortigen Bürgerhaus von 17 bis 19 Uhr gestaltet sich etwas anders als gewöhnlich: Ortsbürgermeister Johannes Huber lädt passend zu Halloween zur Gruselsprechstunde ein.

Wer die große, schwere Tür aufdrückt und sich über die Schwelle wagt, wird ein schaurig gestaltetes Bürgerhaus vorfinden. „Alles will ich noch nicht verraten“, sagt der frischgebackene Ortschef. Nachvollziehbar, denn das Überraschungsmoment will er auf seiner Seite haben. „Die Treppe ist mit kindgerechten Gruselsachen dekoriert“, sagt er. „Das kann man schon mal sagen.“ Besucher würden dort Hexen und Gespenster vorfinden. Die Stufen sollen leuchten, umheimliche Musik soll erklingen. Und um den Spuk noch ein bisschen weiter auszugestalten, greift er auf künstliche Intelligenz zurück – dabei unterstütze ihn Manuel Bücker.

Huber sieht die Gruselsprechstunde als Möglichkeit, auch mal Besuch von Kindern aus dem Ort zu bekommen: „Die dürfen dann gerne verraten, was ihnen in Brücken gefällt und was sie sich vielleicht anders wünschen.“ Der Gruselspaß soll Erwachsene aber nicht abschrecken. „Wer ein ernstes Anliegen hat, kann damit natürlich kommen.“ Zur Abwechslung biete er seinen erwachsenen Gästen süßen und sauren Likör an.