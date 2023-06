Gute Stimmung war am Dienstagabend im Kuseler Kulturzentrum Kinett bei Blvck Hippie.

Auf ihrer Europatour zu denen Stationen in Berlin, London und Paris gehören, gab die Band Blvck Hippie in der Kreisstadt ein Konzert. Das Indierocktrio um Frontman Josh Shaw ist in Memphis, Tennessee, beheimatet. Ins Kinett kamen etwas mehr als 20 Besucher und hatten sichtlich Spaß. Mehr als die Hälfte tanzte ausgelassen zu den Klängen der Band. Blvck Hippie lieferte eine gute Show, so warf sich Shaw auf den Boden, um einen Song in Rückenlage zu Ende zu spielen. Zudem unterhielt er sich zwischen den Songs mit den Gästen. Verständigungsprobleme gab es nicht, handelte es sich bei den meisten Besuchern um US-Amerikaner. Die Band spielte viele eigene Songs, darunter ihr neuestes Stück „If You Feel Alone at Parties“, das zugehörige Musikvideo kann auf Youtube angesehen werden. Der Auftritt von Blvck Hippie war das dritte Kinett-Konzert im Juni. Drei weitere folgen, am 13. Juni, ist die Band Trip Western aus Brighton zu Gast.