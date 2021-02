Des einen Müll ist des anderen Schatz. Fridolin Kerncher baut Modellfahrräder aus alten Seifenspendern, Fernsehantennen oder Resten von Kleiderbügeln. Damit erstrahlen Dinge, die andere in den Müll werfen, wieder in neuem Glanz – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

„Ich kenne ihn gar nicht anders. Schon seit ich denken kann, hat er immer an irgendwas getüftelt“, erzählt Tochter Beate Bosle. Das habe sich bis heute nicht geändert. Der inzwischen 81-Jährige baut und schraubt noch immer an allem, das ihn interessiert. Ob Uhren, Spielzeug oder Oldtimer: Der Tüftler nimmt es auseinander und repariert es. „Es hat mich schon immer interessiert, wie Dinge funktionieren. Schon als kleiner Bub hab ich aus Holz und Steinen kleine Autos gebaut und mit denen gespielt“, erzählt er.

Auf die Idee ein Fahrradmodell zu bauen, sei er ganz nebenbei gekommen. „Ich sammele immer viel. Alles was vielleicht noch irgendwo verändert werden könnte, landet in einer Kiste, und als ich mir die Sachen angeschaut habe, kam ich irgendwann auf die Fahrrad-Idee.“ So wurde aus dem Kopf eines Seifenspenders der Sattel und aus einer alten Plastikverpackung der Gepäckträger. Viele Stunden habe er daran gesessen. „Ich habe auch schon versucht, alle Teile zu identifizieren, bin aber kläglich gescheitert“, erzählt die Tochter und lacht.