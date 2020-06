Da sich die Anzahl der „infektiösen Erkältungskrankheiten aller Art“ deutlich verringert hat, werden die Öffnungszeiten der Corona-Ambulanz in Kusel der Entwicklung entsprechend angepasst. Das haben die Verantwortlichen am Mittwoch mitgeteilt. Demnach ist die Corona-Ambulanz im Kuseler Katharina-von-Bora-Haus ab Montag, 8. Juni, wie folgt geöffnet: Montag und Freitag von 8 bis 10 Uhr, sowie am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr.