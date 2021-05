Das Waldhotel Felschbachhof beschäftigt derzeit drei Auszubildende. Zwei von ihnen stehen kurz vor ihrem Abschluss, eine befindet sich im ersten Lehrjahr. Zunächst lief die Ausbildung planmäßig. Dann kam Corona.

Nur wenige Gäste verirren sich zurzeit in das Waldhotel. Nur Geschäftsreisende dürfen ein Zimmer buchen. Entsprechend weniger haben die Mitarbeiter im Hotel Felschbachhof zu tun. Auf der einen Seite sei das gut für die Auszubildenden, erklärt Inhaber Stefan Klinck: „Wir haben viel mehr Zeit, uns um sie zu kümmern.“ Manche Themen, die beim oft stressigen Alltag zu kurz kommen, können nun intensiver behandelt werden. Insofern genießen die Lehrlinge eine teilweise ausführlichere Ausbildung im Vergleich zu Nicht-Corona-Zeiten. Aber genau hierin liegt auch ein Nachteil: Weil eben kaum Gäste kommen, fehlt der regelmäßige Kundenkontakt, die Übung, die Routine, der Ablauf, wenn es auch mal hektischer zugeht.

Das Hotel unterstützt die Auszubildenden nach besten Kräften. Man trainiert die Grundlagen, studiert die Handgriffe ein und übt. Für die angehende Hotelfachfrau Meike Königstein und die angehende Restaurantfachfrau Michelle Knapp standen vergangene Woche nach drei Jahren Lehre die schriftlichen Abschlussprüfungen an. Ende Juni folgt der praktische Teil. Neben den beiden jungen Frauen im dritten Lehrjahr, befindet sich Lena Ostermann als angehende Köchin noch im ersten Lehrjahr.

Sie kennt nur den Corona-Betrieb. Die 17-Jährige macht sich allerdings keine Sorgen über die Zukunft. Im Restaurant des Felschbachhofs bereitet sie täglich ab sechs Uhr am Morgen das Frühstück für die Gäste vor. In der Berufsschule in Kaiserslautern lernt sie kochen. Dort bekommt sie Gerichte gezeigt, die sie dann entweder zu Hause für die eigene Familie oder im Restaurant nachkochen kann. So erlernt sie Stück für Stück die Grundlagen. Ob sie einen Nachteil hinsichtlich der späteren Prüfungen haben würde, könne sie nicht sagen. „Ich mache mir da keinen Druck, ich habe ja noch zwei Jahre Zeit“, erzählt Ostermann. Sie bekomme viel Unterstützung vom Hotel und werde auch gefordert. Man kümmere sich gut um sie, sagt sie.

Kreativität gefragt

Michelle Knapp und Meike Königstein haben bis zu ihrem dritten Lehrjahr eine ganz normale Ausbildung durchlaufen. Dann änderte sich ihr Alltag, die Anzahl der Übernachtungsgäste sank. Die Arbeit im Hotel wurde weniger, allerdings konnten sich beide daher besser auf die schriftlichen Prüfungen vorbereiten. Thérèse Marx, Geschäftsführerin des Hotels, hat die beiden mit Übungsaufgaben versorgt, um eine Prüfungssituation zu simulieren. Aufgaben waren zum Beispiel, ein Menü für einen bestimmten Anlass oder eine bestimmte Anzahl von Gästen zu erstellen und eine Aktionswoche des Hotels passend zur Jahreszeit zu konzipieren. Da war Kreativität gefragt. Die Aufgaben hätten sie mal zusammen und mal alleine gelöst.

Für die schriftliche Prüfung fühlten sich beide sehr gut vorbereitet. Die Industrie- und Handelskammer, bei der sie die Prüfung ablegten, hätten Rücksicht auf die Situation genommen, sagt Knapp. Das nahm den beiden etwas die Angst und den Druck. Die rund vierstündige Prüfung sei bei beiden rund gelaufen, erzählen sie. Ob sie bestanden haben, wissen sie noch nicht. Die praktische Prüfung der Berufsschule folgt erst Ende Juni, bis dahin bleibt Zeit zu üben.

Ob die beiden anschließend bleiben, stehe noch nicht fest, erzählt Marx. Man hoffe, dass sie bleiben, aber setze sie aber nicht unter Druck. Entscheiden wollen Königstein und Knapp dann, wenn alle Prüfungen vorbei sind und das Ergebnis da ist.

Das Hotel sucht derweil wieder nach neuen Auszubildenden. Die Anzeigen seien überall veröffentlicht, Bewerbungen seien aber noch nicht eingegangen. Das hänge nicht zwangsläufig mit der Pandemie zusammen. Schon vorher habe man immer wieder Probleme gehabt, Nachwuchs zu finden, schildert Marx.