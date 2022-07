In den kommenden Tagen wechseln sich Wolken und Sonne ab. Die Temperaturen gehen leicht zurück – insgesamt bleibt es in der Region sommerlich.

Von der Nordsee her ziehen dichte Wolken über die Region, die auch einige Schauer im Gepäck haben. Allerdings dürfte die Region vom Regen weiterhin verschont bleiben. Der aufziehende Nordwestwind lässt die Temperaturen leicht sinken. Die Luft fühlt sich aber weiterhin trocken und angenehm an. Und auch der Blick in die nächste Woche zeigt: Der Sommer bleibt uns erhalten.

Vorhersage

Donnerstag: Von der Eifel und dem Hunsrück her ziehen dichte Wolken übers Land. Regen wird aus diesen Wolken voraussichtlich nicht fallen. Im Laufe des Nachmittags lässt sich die Sonne wieder häufiger blicken. Die Temperaturen überschreiten kaum noch die 25-Grad-Marke.

Freitag: An diesem Tag scheint verbreitet die Sonne. Es bleibt ähnlich warm wie am Vortag. In der Nacht auf Samstag ziehen von Norden ausgedehnte Schleierwolken über uns hinweg.

Samstag: Abgesehen von einigen durchziehenden Wolken strahlt die Sonne. Die Wolken haben allerdings keinen Regen im Gepäck. Die Temperaturen klettern nach erfrischender Nacht in den angenehmen Sommerbereich.

Sonntag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht verwöhnt uns von morgens bis abends die Sonne von einem heiteren Himmel. Die Temperaturen liegen tagsüber im erträglichen Bereich.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es freundlich und trocken weiter. Die Temperaturen steigen bis zur Wochenmitte auf 26 bis 29 Grad an.