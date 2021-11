Zu Wochenbeginn sorgt leichter Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa für ruhiges aber trübes Novemberwetter in unserer Region. Zu Wochenmitte überquert uns die schwache Störung eines nordeuropäischen Tiefdruckgebietes. Aber: Allzu viel Regen wird bei uns deshalb nicht fallen.

Der Einfluss des Tiefdruckgebiets währt allerdings nicht lange. Während der zweiten Wochenhälfte übernimmt aller Voraussicht nach ein neues Hochdruckgebiet über Frankreich das Kommando. Wer dadurch auf viel Sonne hofft, dürfte aber enttäuscht werden. Es bleibt bei der herbstlichen Wetter-Tristesse.

Vorhersage

Montag: Abgesehen von einigen örtlichen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein dominieren die Wolken. Teilweise ist es neblig-trübe. Regen fällt nicht, und die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit.

Dienstag: Heute hält sich in der Regel bis auf wenige Ausnahmen eine dichte Wolkendecke. Höhere Lagen der Region sind in Nebel gehüllt. Es bleibt bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag.

Mittwoch: Die Wolken- und Nebeldecke lockern für kurze Zeit etwas auf. Von Westen her ziehen aber neue Wolken auf. Stellenweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Donnerstag: Es herrscht tristes November-Einheitsgrau. Abgesehen von etwas Sprühregen bleibt es trocken.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag ändert sich beim Wetter und den Temperaturen nicht viel. Am Sonntag könnte eine Kaltfront von Nordwesten einen Wetterwechsel einleiten, so dass zu Beginn der neuen Woche die ersten nassen Schneeflocken möglich sind.