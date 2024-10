In den kommenden Tagen erwartet uns ruhiges Herbstwetter. Die Sonne kann sich zwar nur selten in Szene setzen, dafür bleiben die Temperaturen fast ausnahmslos in zweistelligem Bereich.

Die Wetterlage bleibt knifflig. Während sich weite Teile des östlichen Kontinents unter Hochdruckeinfluss befinden, schickt uns ein flaches Tief über Frankreich seine Wolken. Ob diese nennenswerten Regen im Gepäck haben, bleibt abzuwarten. Bis Samstag sollte sich das Tief jedoch entfernen. Dann entsteht zwischen dem osteuropäischen Hoch und einem Hoch bei den Kanarischen Inseln über Mitteleuropa eine schmale Brücke. Dennoch wird es die Sonne in der Nord- und Westpfalz schwer haben, sich gegen zähe Wolken- oder Nebelfelder behaupten zu können.

Vorhersage

Donnerstag: Der Himmel ist meist von kompakten Wolken überzogen. Vor allem zu Tagesbeginn kann es regnen, die Sonne findet nur wenige Lücken, um sich in Szene zu setzen. Dennoch sollte es angenehm mild werden.

Freitag: Von Frankreich her ziehen weitere Wolkenfelder über die Region hinweg. Je nach Dichte dieser Wolken kann es stellenweise etwas tröpfeln oder regnen. Am Nachmittag sollte sich gelegentlich auch mal die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Samstag: Teils ist es neblig-trübe oder bewölkt, teils wagt sich aber auch mal die Sonne hervor. Vereinzelt kann es tröpfeln. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück.

Sonntag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein überwiegen die Wolken. Am Vormittag halten sich stellenweise zähe Nebelfelder. Mit im Tagesverlauf auflebendem Südwestwind sollten sich diese allerdings auflösen. Es wird nochmals recht mild. In der Nacht auf Montag erreicht uns vermutlich von Westen her ein Regenband.

Weiterer Trend

Am Montag bleibt es trübe mit gelegentlichen Regenfällen. Dazu kühlt die Luft leicht ab. Am Dienstag und Mittwoch wird es nach Auflösung von Nebelfeldern oder zäher Bewölkung wieder etwas freundlicher und recht mild.