Der Weltspartag hat sich verändert. In Zeiten, in denen es kaum noch Zinsen gibt, tourt das Sparkassen-Mobil eine Woche über die Dörfer und beschert die jungen Sparer – zum Abschluss am Freitag auf dem Kochschen Markt.

Für den Nachwuchs gibt es wenigstens noch etwas für das Geld. Bis einschließlich 20 zahlt die Bank 1 Prozent für die ersten 500 Euro und 0,5 Prozent für Einlagen bis zu 3000 Euro. Bis 25 Jahren gibt es immerhin noch 0,25 Prozent – bei kostenloser Kontoführung. Immerhin 6800 Kinder und Jugendliche nutzen dieses Angebot. Erste Kundenbindung, die unter anderem mit den Geschenken zur Einschulung und dem Planspiel Börse in der Oberstufe fortgesetzt wird.

Die mobile Sparkassen-Filiale war extra für die Nachwuchsförderung reaktiviert worden. Im Vorjahr haben die Kuseler eine fahrbare Geschäftsstelle von der Sparkasse aus Göppingen übernommen. Das Fahrzeug war die vergangenen Monate aber vielen – an die Sparkasse im Ahrtal, deren Geschäftsstellen Opfer des Hochwassers wurden.