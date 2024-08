Beim Weltmusikcamp Ethno Germany auf Burg Lichtenberg begegnen sich alljährlich Musiker und Tänzer aus aller Welt. Ausrichter ist die Vereinigung Jeunesses Musicales, deren Leiter in Rheinland-Pfalz der aus Schneckenhausen stammende Posaunist und frühere Musikantenlandpreisträger Bernhard Vanecek ist. In Workshops erarbeiten die Camp-Aktiven Songs und Performances. Wir haben ihnen vorab zugehört.

Aus den geöffneten Fenstern des großen Saals im Erdgeschoß der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg dringt ein Gewirr an Klängen: Hier proben gerade Ankita Chettri und Himansh

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

yndaPe redeiL sua eirhr nndheisic eimt.Ha z&chilsllSheg;cii lslo se am gmtSsaa ein soslrz;e&igg bnecAsksslhrzotu in uKesl ,eebgn tgsa vdora eni eeitrwes ni sdfe.gniuawLh Dei hfcnnssaWiel,irtse die oPlpohiiseh ndu teihheccsG etusdrit a,th rbae chau asl iiusMkren ivkta ist nud kulltea einen aetrMs in ef