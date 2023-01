Der Weltladen in Kusel setzt sich nicht nur für fairen Handel ein. Der Verein unterstützt nun auch die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und ihre Briefmarken-Sammelaktion. Ab sofort steht im Laden in der Fußgängerzone eine Box für Briefmarken aller Art. Gesammelt werden alle Briefmarken – mit und ohne Stempel. Wichtig ist nach Angaben der Weltladen-Mitarbeiterinnen nur, dass die Marken so ausgeschnitten werden, dass ein Rand von mindestens einem Zentimeter bleibt, um die Zähnung nicht zu beschädigen.

Die Marken werden dann an die Briefmarkenstelle in Bethel versandt. Deren Philosophie: „Keine Briefmarke in den Papierkorb.“ Denn in Bethel bietet die Sortierung der Briefmarken Menschen mit Behinderungen Arbeit. Nach Angaben des Verbundes kirchlicher Stiftungen in Bethel ist das ein Konzept, dass sich seit mehr als 100 Jahren bewährt. Insgesamt seien 125 kranke, behinderte und sozial benachteiligte Personen für die Briefmarkenstelle Bethel tätig. 29 Tonnen Briefmarken würden jedes Jahr in Bethel aufbereitet, sortiert und für den Wiederverkauf verpackt. Das entspricht umgerechnet 128 Millionen Briefmarken. Weiterhin sammelt der Weltladen alte Handys, damit deren Rohstoffe recycelt werden können.