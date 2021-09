Der Weltladen beteiligt sich an den bundesweiten Fairen Wochen vom 10. bis 24. September. Extra für das Kuseler Lädchen in der Fußgängerzone wurde eine Sonder-Edition „Kusel-Kaffee“ aufgelegt. Außerdem gibt es in diesen beiden Wochen mehrere Rabattaktionen und Verlosungen.

Der neue „Kusel-Kaffee“ ist ein peruanisches Gewächs, das in ganzen Bohnen sowie gemahlen angeboten wird. „Das bunte Etikett wurde von uns entworfen. Die Idee war, ein Mitbringsel aus Kusel anzubieten, das man nur hier kaufen kann“, berichtet Angelika Arend vom Weltladen-Team.

Da der Beginn der Fairen Wochen mit der Aktion „Heimatshoppen“ der Kuseler Geschäfte am Freitag und Samstag zusammenfällt, beteilige sich der Weltladen auch an deren Verlosung und den Öffnungszeiten. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Fairer Handel bieten während der Fairen Wochen zehn Prozent Rabatt auf alle Kaffeesorten, Vollrohrzucker und Kakaobohnen der Kaffee-Kooperative Sin Fronteras sowie eine Schokolade aus Ghana.

Der Weltladen hat den Kontakt zum Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium intensiviert. Wie Arend weiter berichtet, gab es unter anderem einen Aktionstag mit Schülern. Ferner hat der Weltladen die Schüler bei ihrer Sammelaktion für ein Waisenhaus in Nepal mit einer Spende von 500 Euro unterstützt. „Das wollen wir auch weiterhin tun“, kündigt Arend an. Der Kontakt zum Gymnasium solle gepflegt werden, um den Gedanken des Fairen Handels vielen jungen Leuten vertraut zu machen, sagt sie.