Bluthochdruck bleibt oft unbemerkt, kann aber tödlich enden. Ein Arzt am Westpfalz-Klinikum Kusel klärt auf, wann es gefährlich wird – und wie eine gute Vorsorge aussieht.

Wie gefährlich ist Bluthochdruck?

Bei der arteriellen Hypertonie ist der Druck in den Blutgefäßen, die die rote Körperflüssigkeit vom Herzen zu den Organen leiten, dauerhaft erhöht. Herz und Gefäße müssten dadurch ständig gegen einen erhöhten Widerstand arbeiten, erklärt Ahmad Al Rifaee, Facharzt für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum Kusel. Dies könne langfristig und unbehandelt schwere gesundheitliche Folgen haben – etwa Herzschwäche, Schlaganfälle oder Gefäßverkalkungen. Auch auf die Nieren könne sich Bluthochdruck auswirken – im schlimmsten Fall bis hin zur Niereninsuffizienz. Ebenso seien Sehverschlechterungen möglich, wenn die feinen Gefäße der Netzhaut betroffen sind.

Welche Symptome treten auf?

Die Erkrankung gilt nicht umsonst als „stiller Killer“, wie Al Rifaee verdeutlicht: „Das Tückische an Bluthochdruck ist, dass viele Betroffene lange Zeit keinerlei Beschwerden verspüren.“ Mögliche Symptome können laut dem Facharzt Kopfschmerzen – insbesondere morgens –, Schwindel, Ohrensausen, Nervosität, Herzklopfen, Kurzatmigkeit und Nasenbluten sein. Häufig sei es der Fall, dass Menschen erst zufällig oder nach einem Folgeereignis wie einem Herzinfarkt von ihrer Erkrankung erfahren.

Ab welchen Werten sollte man zum Arzt gehen?

Von Bluthochdruck ist per Definition dann die Rede, wenn die gemessenen Werte mindestens 140 zu 90 mmHg betragen. MmHg steht für Millimeter Quecksilbersäule – die Maßeinheit des Drucks. „Ärztlicher Rat sollte eingeholt werden, wenn wiederholt erhöhte Werte auftreten oder Beschwerden wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Brustdruck bestehen“, sagt Al Rifaee.

Ahmad Al Rifaee hat an Westpfalz-Klinikum in Kusel die Leitung der Klinik für Innere Medizin übernommen. Foto: Westpfalz-Klinikum/oho

Wie häufig kommt es zur Erkrankung?

Bluthochdruck gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen überhaupt: Mehr als 20 Millionen Menschen sind nach Angaben der Deutschen Herzstiftung davon betroffen; etwa jeder dritte Erwachsene. Das Risiko steigt laut Al Rifaee deutlich mit dem Alter: Während Bluthochdruck bei Menschen unter 40 Jahren vergleichsweise selten vorkomme, seien ab einem Alter von etwa 60 bis 65 Jahren bereits rund zwei Drittel betroffen.

Wie entsteht Bluthochdruck?

Die eine Ursache gebe es in den meisten Fällen nicht, sagt Al Rifaee. Laut dem Mediziner wirken häufig mehrere Faktoren zusammen – etwa Übergewicht, Bewegungsmangel sowie eine salzreiche und ungesunde Ernährung. Auch Rauchen, ein hoher Alkoholkonsum und dauerhafter Stress könne sich negativ auswirken. Darüber hinaus gebe es Formen des sogenannten sekundären Bluthochdrucks, der als Folge von Nierenerkrankungen oder hormonellen Störungen entstehen könne.

Was ist bei der Kontrolle der Werte zu beachten?

Zunächst empfiehlt der Facharzt des Westpfalz-Klinikums, ab dem jungen Erwachsenenalter regelmäßig Bluthochdruckkontrollen zu machen – am besten wiederholt und nach ein paar Minuten Sitzen. „Gesunde Erwachsene sollten ihren Blutdruck mindestens einmal jährlich messen lassen, bei bestehenden Risikofaktoren auch häufiger“, sagt Al Rifaee. Ab etwa dem 40. Lebensjahr seien regelmäßige Kontrollen im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die Behandlung bestehe in der Regel aus zwei Säulen, sagt der Facharzt: zum einen durch eine Veränderung des Lebensstils und einer medikamentösen Therapie. Positiv wirke sich demnach eine Gewichtsabnahme, weniger Stress, regelmäßige Bewegung sowie eine gesunde Ernährung aus, die mit weniger Salz und einem reduzierten Alkoholkonsum einhergehe. Reiche das nicht aus, um die Werte zu senken, kämen Medikamente wie ACE-Hemmer, AT1-Antagonisten, Betablocker, Diuretika oder Calciumkanalblocker in Betracht.

Wie sehr ist Bluthochdruck ein Problem im Kreis Kusel?

2024 hatte eine Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Barmer Ersatzkasse einen negativen Höchstwert für den Landkreis ergeben: Mit 195 Hypertonie-Erkrankten je 1000 Einwohner in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen lag der Landkreis in Rheinland-Pfalz an der Spitze. Die hohe Anzahl ist für Al Rifaee auch ein Beleg dafür, dass Regionen mit einem höheren Durchschnittsalter, mehr Übergewicht oder einem geringeren Zugang zu Präventionsangeboten häufig höhere Erkrankungszahlen aufweisen.

Grundsätzlich sei das Bewusstsein für Bluthochdruck in der Bevölkerung zwar vorhanden, doch die tatsächliche Gefahr werde seiner Meinung nach jedoch häufig unterschätzt. Umso wichtiger seien Aufklärung, Vorsorge und niedrigschwellige Angebote wie Blutdruckmessungen in Arztpraxen, Apotheken oder bei Gesundheitstagen – wie dem Welthypertonietag am 17. Mai.

Zur Person

Ahmad Al Rifaee ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit Zusatzweiterbildung Intensivmedizin. Seit Mai 2026 leitet er die Klinik für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum Kusel. Zuvor war er als Chefarzt für Innere Medizin am Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim tätig.

