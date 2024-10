Am Samstag und Sonntag finden die Internationalen Jiu-Jitsu-Meisterschaften in der Schulsporthalle in Otterbach statt. Der Zen-Bogyo-Do stemmt die WM und schickt zudem zahlreiche Lokalmatadore auf der Matte.

Im Mai, also noch nicht lange her, zauberte der Zen-Bogyo-Do als Gastgeber bei den deutschen Jiu-Jitsu-Meisterschaften eine wunderbare Atmosphäre in die Otterbacher Halle.