Unter dem Motto „Ich lobe Gott und tanze“ am Samstag, 29. April, eine Veranstaltung anlässlich des Welt-Tanz-Tages in der Evangelischen Kirche statt. Ab 19 Uhr können Interessierte unter der Leitung von Isabell Aulenbacher und Bettina Lukasczyk bei meditativen, sakralen und folkloristischen Tänzen mitmachen oder zuschauen. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Ausgang wird um eine Spende für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gebeten. Der Welt-Tanz-Tag wird seit 1982 begangen. Ziel ist, Menschen in Freundschaft und Frieden durch das Tanzen zu verbinden.