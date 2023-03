Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach welchen Qualitätsmerkmalen soll künftig der 72 Hektar große Wald der Gemeinde Rehweiler bewertet werden? Was in anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Oberes Glantal in den vergangenen Tagen und Wochen quasi durchgewunken wurde, warf im Rat von Rehweiler Fragen.

Eigentlich wollte Ortsbürgermeister Frank Scholz schon zur Abstimmung überleiten, nachdem er auf die Notwendigkeit einer Zertifizierung hinwies, die nach seinen Angaben gerade einmal 15,42