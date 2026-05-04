Bewegung mit gutem Essen und Trinken zu verbinden, ist Ziel der Kulinarischen Panoramawanderung im und ums Glantal. Das Konzept zieht auch bei der 14. Auflage die Massen an.

„Wir haben uns an der Jausenstation auf der Reuschbacher Höhe etwas verquatscht – deshalb müssen wir jetzt einen Zahn zulegen, um unser Pensum zu schaffen. Schließlich wollen wir mit dem Zug zurückfahren“, berichtet Simon Lenz. Bedauerlich findet er, dass er an der nächsten Station – auf dem Dietelsberg kurz vor Fockenberg-Limbach – die Hütevorführung mit den Border-Collies von Katja Demler verpasst. Eine Bio-Bratwurst nimmt er dennoch mit „auf die Hand“, um sich unterwegs zu stärken.

Lenz ist mit fünf Freunden aus dem Südkreis unterwegs, alle um die 30 Jahre alt. Sie sind gegen 11 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler gestartet und wollen eine der beiden Panorama-Strecken über den Springer Berg bei Reuschbach und weiter über Gimsbach und Godelhausen bis nach Theisbergstegen absolvieren. Von dort soll es mit der Bahn zurückgehen. Die Gruppe gehört zu den zahlreichen Wanderern, die am Sonntag ihre Stiefel oder anderes Schuhwerk schnüren, um an der Kulinarischen Panoramawanderung teilzunehmen. Zum 14. Mal haben die Verbandsgemeinde Oberes Glantal und die Dörfer links und rechts des Glans eingeladen – zwischen Haschbach am Remigiusberg und Glan-Münchweiler, zwischen Etschberg und dem zu Reichenbach-Steegen gehörenden Ortsteil Fockenberg-Limbach. Unterstützt werden sie von mehreren Hundert freiwilligen Helfern aus regionalen Organisationen, Vereinen und der Gastronomie – eine Kombination aus leckeren Angeboten und sportlichem Charakter.

Spektakuläre Ausblicke über Nord- und Westpfalz

Wählen können die Teilnehmer zwischen zwei unterschiedlich lange Routen mit spektakulären Ausblicken über die West- und Nordpfalz. Dazu gibt es eine barrierefreie Strecke durchs obere Glantal mit mehr als 30 kulinarischen Anlaufstellen sowie die Möglichkeit, die erste Dorfkerwe des Jahres in der Region zu besuchen. Ideales Wanderwetter mit Temperaturen um die 20 Grad sowie ein erfrischendes Lüftchen tragen dazu bei, die Veranstaltung erneut zu einem Besuchermagneten zu machen. Die Urlaubsregion Ohmbachsee-Glantal zieht zweifelsohne über den Tag mehrere Tausend Wanderer an.

Nicht alle sind so ambitioniert unterwegs wie Simon Lenz und seine Kumpels, die rund 15 Kilometer per pedes zurücklegen wollen. Deutlich weniger nimmt sich ein älteres Ehepaar vor, das mittags gemütlich vom Dorf zum Sportplatz bei Etschberg spaziert. „Unser Ziel ist das internationale Büfett, das es hier seit einigen Jahren gibt“, berichten die beiden. Verantwortlich dafür ist das Kuseler Team Plan B. Der gemeinnützige Verein unterstützt normalerweise Menschen im Landkreis, die dringend Hilfe benötigen, vor allem Kinder und Jugendliche. An diesem Tag wirbt er mit Spezialitäten aus Ost- und Südosteuropa auf schmackhafte Weise für sein Anliegen.

Schüler bessern Kasse für Abi-Feier auf

Die Wiese vor dem Fußballplatz und dem Vereinsheim des VfL zählt ohnehin zu den am meisten frequentierten kulinarischen Anlaufstellen der Panoramawanderung. Während der VfL mit gut gekühlten Getränken für Erfrischung sorgt, sind am Etschberger Sportplatz auch der Förderverein der Ortsgemeinde, der Chor TonArt sowie Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Jahrgangsstufe des Siebenpfeiffer-Gymnasiums in Kusel aktiv. An ihren Ständen servieren sie Crêpes und belegte Baguettes aus dem Holzbackofen. „Wir bessern unsere Kasse auf, um im nächsten Jahr unsere Abi-Feier finanzieren zu können“, berichtet eine Zwölftklässlerin.

Bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler herrscht Hochbetrieb entlang des rund elf Kilometer langen Glan-Blies-Radwegs. An diesem Tag dominieren Wanderer und Fußgänger die Strecke, die als barrierefreie und deutlich leichtere Alternative zu den bergigen Panorama-Pfaden dient. Besonders viele Gäste sind auf dem Abschnitt zwischen Gimsbach, Matzenbach und Rehweiler unterwegs. So verfolgte eine große Besucherkulisse die Straußredd und die „drei Erschde“ auf der Kerwe in Rehweiler.