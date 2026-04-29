Wer hat nicht schon mal verzweifelt auf seinem Smartphone ein Foto gesucht? Digitalbotschafter Peter Fritz hat ein paar einfache Tipps für eine übersichtlichere Bildergalerie.

Peter Fritz ist einer der Digitalbotschafter (Dibo), die sich freiwillig dem Abenteuer verschrieben haben, Menschen in und durch die digitale Welt zu begleiten. Bei seiner bisherigen Tätigkeit hat er die Erfahrung gemacht, dass es zwei Arten von Handynutzern gibt: diejenigen, die ihr Smartphone regelmäßig aufräumen – und diejenigen, die beim Öffnen der Foto-App erst einmal tief durchatmen müssen. Letztere sind meist an der kleinen Zahl oben rechts zu erkennen: Ihr Bilderordner enthält 55.000 Aufnahmen – oder mehr!

Bei seinen offenen Treffs in Altenglan und Körborn stößt Dibo Fritz immer wieder auf ein Phänomen, das sich quer durch alle Generationen zieht: Smartphones sind heute unsere meistgenutzten Kameras – und gleichzeitig die größten Sammelstellen für fotografisches Chaos. „Ohne Ordnung wird es schwierig, bestimmte Bilder wiederzufinden und den Speicherplatz effizient zu nutzen“, erklärt Fritz.

Sonnenuntergänge und verschwommene Füße

Was auf den ersten Blick wie eine harmlose Fotosammlung erscheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein digitaler Dschungel. Die Galerie ist kein simples Album – sie ist ein Biotop. Eine Mischung aus Museum, Müllhalde und Schatztruhe. Dort finden sich kunstvolle Sonnenuntergänge neben halb gegessenen Mahlzeiten, wichtige Dokumente neben zufälligen Screenshots und – warum auch immer – leicht verschwommene Aufnahmen des Bodens vor den eigenen Füßen. Niemand weiß genau, wie sie dorthin gelangen, aber sie sind da. In großer Anzahl.

Die Suche nach einem bestimmten Foto wird so schnell zu einer epischen Reise durch die Tiefen der Vergangenheit. „Ich weiß genau, dass ich das Bild habe“, hört Fritz seine Teilnehmer oft sagen, während sie sich durch Tausende von Aufnahmen wischen. Minuten werden zu Stunden, und nicht selten endet die Expedition mit der Erkenntnis: Gefunden wurde alles – nur nicht das Gesuchte.

Ordnung ist das halbe Speicherleben

Dabei wäre die Lösung so einfach. Dibo Fritz empfiehlt eine klare Ordnerstruktur, die für Übersicht sorgt und das Wiederfinden erleichtert. Bewährt haben sich Kategorien wie Familie und Freunde, Reisen, Events (Geburtstage und Feiern), Dokumente wie Tickets oder Rechnungen sowie Screenshots. Durch diese Einteilung lassen sich wichtige Fotos schnell finden, doppelte Aufnahmen löschen und wertvoller Speicherplatz sparen. Statt eines chaotischen Durcheinanders entsteht eine übersichtliche und strukturierte Sammlung.

Doch die Realität sieht oft anders aus. Viele Menschen nehmen sich regelmäßig vor, „am Wochenende mal richtig aufzuräumen“. Dieses Wochenende scheint jedoch ein sehr scheues Wesen zu sein – es taucht selten auf. Stattdessen wächst die Fotosammlung unaufhaltsam weiter: zehn nahezu identische Aufnahmen desselben Gruppenfotos, 15 Versuche, den perfekten Sonnenuntergang einzufangen, und unzählige Screenshots, deren ursprünglicher Zweck längst in Vergessenheit geraten ist. Für genau solche Fälle empfiehlt Fritz die sogenannte Fünf-Minuten-Regel. „Kein großes Aufräumen, kein Vorsatz, heute alles in Ordnung zu bringen“, sagt er. „Einfach zwischendurch kurz durchgehen, ein paar Bilder löschen und ein bisschen Platz schaffen.“ Fünf Minuten hat man schließlich immer – zumindest meistens. Und erstaunlicherweise kann diese kleine Routine langfristig wahre Wunder bewirken.

Backup statt Bauchweh

Neben der Ordnung spielt auch die Sicherung der Fotos eine wichtige Rolle. Um Verluste zu vermeiden, rät Fritz zur Nutzung von Cloud-Diensten und regelmäßigen Backups. Voraussetzung ist, dass die automatische Sicherung aktiviert wird. Wichtige Bilder sollten zusätzlich extern – etwa auf einem PC oder einer Festplatte – gespeichert werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Fotos sind vor Verlust oder Defekt des Smartphones geschützt und können von mehreren Geräten aus abgerufen werden.

Am effektivsten ist es jedoch, praktische Gewohnheiten zu entwickeln. Wer seine Fotos nach jedem Event direkt durchsieht und sortiert, verhindert, dass sich das digitale Chaos überhaupt erst ausbreitet. Neue Bilder können sofort einem passenden Album zugeordnet und überflüssige Screenshots umgehend gelöscht werden. So wird Ordnung nicht zur lästigen Pflicht, sondern zu einer festen Routine – ähnlich wie das Aufräumen nach einer Feier, nur ohne leere Flaschen.

Löschen ist eine emotionale Herausforderung

Trotz aller Tipps weiß Dibo Fritz aus Erfahrung, dass das Löschen von Fotos für viele Menschen eine emotionale Herausforderung darstellt. Jedes Bild scheint eine kleine Geschichte zu erzählen, selbst wenn es nur den unscharfen Abdruck eines Daumens zeigt. „Man muss nicht alles löschen“, sagt er daher mit einem Augenzwinkern. „Aber ein bisschen Mut schadet nicht.“ Und genau darin liegt die Botschaft dieser digitalen Aufräumaktion: Perfektion ist nicht notwendig. Niemand erwartet eine Galerie, die so makellos sortiert ist wie ein Museumskatalog. Doch ein gewisses Maß an Überblick erleichtert den Alltag erheblich – und spart nebenbei auch Nerven und Speicherplatz.

Vielleicht ist jetzt also der richtige Moment, einen Blick in die eigene Foto-App zu werfen. Wer weiß, welche vergessenen Schätze sich dort entdecken lassen? Und vielleicht findet sich dabei auch der Mut, sich von dem einen oder anderen verschwommenen Bodenfoto zu trennen. Denn am Ende gilt: Man muss nicht perfekt sortieren. Aber ein bisschen Überblick hilft. Und manchmal reichen schon fünf Minuten, um aus einem digitalen Dschungel wieder einen gepflegten Garten zu machen.

Termine

18. Mai, 16.30 Uhr, offener Treff im Dorfgemeinschaftshaus Körborn.

1. Juni, 14.30 Uhr, offener Treff im Wirtschaftsraum der Sporthalle der Realschule Plus in Altenglan mit einem Vortrag durch die Polizeiinspektion Westpfalz zum Thema „Sicher leben – sind sie vor Kriminalität im Alltag geschützt?“

Die Serie

Peter Fritz ist einer der rheinland-pfälzischen Digitalbotschafter im Landkreis Kusel. Eine Übersicht ist im Internet zu finden: digital-botschafter.silver-tipps.de. Fritz bietet offene Treffs in Altenglan und Körborn an. In einer neuen monatlichen Serie berichtet Fritz von seinen Erlebnissen in den Gruppen, seinen Internetrecherchen und Themenschwerpunkten für Seniorinnen und Senioren. Autorin der Serie „Aus dem Leben von Dibo Fritz“ ist Anita Fritz, die Ehefrau des Digitalbotschafters.

