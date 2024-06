In den VG-Räten wurden die Karten neu gemischt. Durch Kumulieren und Panaschieren konnten Bewerber auf der Liste nach oben katapultiert oder auf einen hinteren Platz verbannt werden. Welche Kandidaten haben die Wähler besonders aufsteigen lassen? Und wer wurde ins Abseits gestellt?

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter