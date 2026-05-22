Die Freibadsaison hat begonnen. Für das Pfingstwochenende sind Temperaturen bis 30 Grad vorhergesagt. Wo es dann Abkühlung im Kreis Kusel gibt – und wo noch nicht.

Die Bäder im Norden des Kreises

Hier und da ging die Badesaison bereits an Christi Himmelfahrt los. So im Nordkreis im Freibad Rüllbergbei Homberg und im Freibad Königsbergin Wolfstein. In beiden Bädern seien die Preise stabil geblieben, teilt Gina Rupertus von der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein mit. Hinzugekommen ist eine Saisonkarte für Kinder von sieben bis 14 Jahren und für Menschen mit Behinderung ab einem Grad der Behinderung von 50, sie kostet fünf Euro.

Geöffnet sind beide Freibäder täglich von 10 bis 19 Uhr – mit Ausnahme des Ruhetags, in Homberg am Montag und in Wolfstein am Dienstag. Für Wassereis, Pommes und Co. ist an beiden Standorten durch die Kioskpächter des vergangenen Jahres gesorgt.

Ebenfalls in der VG Lauterecken-Wolfstein liegt das solarbeheizte Bad in Jettenbach. Es wird von der Ortsgemeinde betrieben und öffnet ab Samstag, 30. Mai, seine Tore. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren und Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 haben freien Eintritt. Das Kiosk wird weiter von der Gemeinde selbst mit einem engagierten betrieben. Das Bad ist von Montag bis Samstag zwischen 14 und 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Schwimmbetrieb in der Kreismitte

Das Vitalbad in Kusel und das Sport- und Freibad in Altenglan eröffneten die Freibadsaison ebenfalls bereits 14. Mai. Der Kioskbetrieb in den Bädern sei durch die Pächter des vergangenen Jahres gesichert, teilt Jessica Baron Bennoit mit. Sie ist die Geschäftsführerin der Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH und für die Bäder in der VG Kusel-Altenglan zuständig. Änderungen bei den Eintrittspreisen gebe es in Altenglan nicht. Im Vitalbad Kusel werde das Angebot lediglich um eine Jahreskarte für Erwachsene sowie für Kinder erweitert. Die Öffnungszeiten der Freibäder: täglich von 9 bis 20 Uhr. Die Öffnungszeiten des Hallenbads in Kusel weichen ab.

Das Schwimmbad in Bosenbach eröffnet die Saison am Samstag, 23. Mai. „Unsere Gemeindearbeiter und fleißigen Helfer haben das Bad wieder aus dem Winterschlaf geholt“, berichtet Alisa Schneider, die Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Bosenbach. Neue Pächter, die auch in Homberg und Meisenheim ein Freibadkiosk betreiben, übernehmen fortan die Bewirtung der Badegäste. Bei den Öffnungszeiten ist zu beachten: Es gibt eine Mittagspause. Um 11 Uhr startet der Badebetrieb, Pause ist von 13 bis 14 Uhr. Das Bad schließt um 20 Uhr. Montags ist Ruhetag. Die Eintrittspreise werden auch in Bosenbach nicht angehoben.

Im Süden des Kreises ist Warten angesagt

In der „Kleinen Freizeitoase“ in Matzenbach stehen noch einige Arbeiten an, darunter das Streichen des Beckens. Deshalb kann Matthias Theobald, der sich seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich im Bad engagiert, noch nicht sagen, wann genau im Solarfreibad im Ortsteil Gimsbach geplanscht werden kann. „Wir brauchen wir drei Tage am Stück trocknes Wetter und nächtliche Temperaturen über zehn Grad“, um das Becken streichen zu können, erklärt er. „Dann dauert es zweieinhalb Tage, bis das Becken gefüllt ist und weitere fünf bis sieben Tage zum Erreichen der gewünschten Wasserqualität.“ Geöffnet sein wird täglich von 15 bis 20 Uhr – an Sonn- und Feiertagen bereits ab 13 Uhr. Die Eintrittspreise werden nicht verändert.

Das Warmfreibad Waldmohr schlummert seit 2024 und wird auch in dieser Saison noch nicht eröffnen können. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Sanierungsarbeiten, die das Eingangsgebäude, den Neubau eines Technikgebäudes und die Beckensanierung umfassen, im Jahr 2026 abgeschlossen würden. Doch schon im Herbst 2025 war klar, dass das wohl nicht der Fall sein wird. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr aufmachen können“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Christoph Lothschütz.