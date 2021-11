Trotz der aktuell steigenden Anzahl von Corona-Neuinfektionen sieht die Kreisverwaltung keine Veranlassung, unlängst geschlossene Testzentren wiederzueröffnen. Die Tests in den geöffneten kommunalen Zentren bleiben aber nach Angaben der Behörde für den „berechtigten Personenkreis“, also zum Beispiel Minderjährige oder Schwangere, weiterhin kostenlos.

Die Zahlen in den kommunalen Testzentren des Landkreises seien stark rückläufig. Deshalb gebe es zum jetzigen Zeitpunkt, auch mit Blick auf jüngst wieder steigende Infektionszahlen, keine konkreten Überlegungen, geschlossene Testzentren wieder zu aktivieren, sagt Pressesprecherin Karla Hagner auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Seit Anfang Oktober geschlossen sind nach Angaben der Kreisverwaltung die Testzentren am Altenglaner Bahnhof, im Bürgerhaus Brücken, das Testzentrum im Ohmbacher Heimat- und Kulturtreff sowie die Testzentren im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg, im Dorfgemeinschaftshaus des St. Julianer Ortsteils Gumbsweiler, in der Kulturhalle Waldmohr und in der Wolfsteiner Sporthalle. Zudem ist das Testzentrum von „Quirnbach in Takt“ geschlossen.

Liste des Landes

Geöffnet sind laut Hagner derzeit noch die kommunalen Testzentren auf dem Kuseler Windhof (Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 12 Uhr), im Offenbach-Hundheimer Dorfgemeinschaftshaus (samstags von 14 bis 15 Uhr) und im Lauterecker Veldenzschloss. Dort ist diese Woche jedoch das letzte mal am Samstag von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. „Wir haben offen gehalten wegen der Jugendlichen“, sagt Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis. In den Herbstferien seien auch noch zehn und mehr zu Testende gekommen. Aber seitdem seien es selten mehr als ein oder zwei pro Test-Tag. „Und für uns Ehrenamtliche ist das ein großer Aufwand“, sagt sie. Da in Offenbach-Hundheim samstags geöffnet sei, habe man sich entschieden, weiterhin freitags von 17 bis 18.30 Uhr da zu sein.

Hagner verweist auf eine Internetseite der Landesregierung, auf der alle verfügbaren Testzentren einsehbar sind. Der Seite zufolge sind Corona-Tests außerdem in diesen Teststellen möglich: In Kusel in der Podologie-Praxis von Nadine Emrich (Trierer Straße 23, Termine nur nach Vereinbarung). In Schönenberg-Kübelberg werden täglich von 8.30 bis 18 Uhr Schnell- und PCR-Tests in der Apotheke Kraus (Glanstraße 42) durchgeführt.

In Waldmohr führt laut der Internetseite des Landes die Reha-Praxis Müller-Oberinger (Saarpfalzstraße 16) Tests nach Terminvereinbarung durch, und in Wolfstein wird im Testzentrum bei Reha-Sport-Fitness (Am Schwimmbad 5) getestet (montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr, dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr). Außerdem führt das „Bumble Protectives Test Centre“ von Pascal Borger kreisweit mobile Schnell- und PCR-Tests durch (nach Absprache unter Telefon 06373 4082993). Mit Blick auf die Nachfrage seines Angebots sagt Borger: „Seit der Aufnahme im April gab es eigentlich keine Veränderung. Die Nachfrage nach Tests ist meines Empfindens unverändert stark.“

Im Netz

https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/