Auch am Montag ist die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Kusel nicht weiter angestiegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden im Landkreis insgesamt 91 Menschen positiv getestet, 89 konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden. Die bislang letzte Neuinfektion wurde am Dienstag, 19. Mai, aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gemeldet. Bislang gab es im Kreis Kusel im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zu verzeichnen.

