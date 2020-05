Auch am Mittwoch hat sich die Anzahl Corona-Infizierten im Landkreis Kusel nicht weiter erhöht. Wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat, sind im Landkreis nach wie vor insgesamt 87 Corona-Fälle registriert worden. Damit ist seit dem vergangenen Freitag kein neuer Fall hinzugekommen. In Quarantäne befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung aktuell noch zwölf Menschen, 75 konnten bereits wieder aus der 14-tägigen Isolation entlassen werden. Die meisten Infizierten (41) wurden in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal registriert, gefolgt von der VG Kusel-Altenglan (36) und der VG Lauterecken-Wolfstein (10).

Eine Übersichtskarte und die Statistiken über die Corona-Infektionen in der Pfalz gibt es hier.