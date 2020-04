Die Anzahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Kusel hat sich seit dem vergangenen Freitag nicht weiter erhöht. Wie die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt hat, wurden bislang insgesamt 87 Menschen im Kreis Kusel positiv getestet. Verändert hat sich im Vergleich zum Freitag aber die Anzahl derer, die bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Am Freitag waren es noch 67 Menschen, die wieder genesen waren. Mittlerweile ist die Anzahl der Personen, die aus der Quarantäne entlassen werden konnten, auf 72 angestiegen. 15 Menschen befinden sich im Kreis Kusel derzeit noch in der 14-tägigen Isolierung. Bislang gab es einen Todesfall zu verzeichnen.

