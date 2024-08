Auch in den letzten Tagen der Sommerferien heißt es: viel Sonne, wenig bis gar kein Regen. Zum Schulstart bleibt’s bei dem sommerlichen Wetter.

Ein Hoch über Mitteleuropa sorgt zunächst wieder für freundliches Sommerwetter. Es wird allerdings durch ein kräftiges Tief über dem Nordatlantik Richtung Kontinent verdrängt. In seinem Vorfeld pumpt das Tief aber nochmals sehr warme Subtropikluft in unsere Region. Auf der Rückseite seiner Störungsfront, die uns von Samstag auf Sonntag überquert, erreicht uns dann wieder erträglichere Luft vom Atlantik her.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst halten sich noch Schleierwölkchen, die dann nach Osten abwandern. Im Laufe des Abends ziehen neue Schleierwölkchen von Westen heran. Ansonsten scheint verbreitet die Sonne. Nach frischem Morgen erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag in den angenehmen sommerlichen Bereich.

Freitag: Anfängliche Wolkenschleier lösen sich auf oder verziehen sich, dann strahlt wieder nahezu ungehindert die Sonne, und es wird sommerlich warm. Der Südwestwind kann jedoch immer mal auffrischen.

Samstag: Zunächst scheint wieder häufig die Sonne und heizt die Luft tüchtig auf. Dazu wird es sehr warm und schwül. Insgesamt gewinnen die Wolken im Tagesverlauf aber immer mehr die Oberhand, und vor allem am Abend können sich einzelne Regengüsse und Gewitter entwickeln.

Sonntag: In angenehmerer Luft gibt es eine freundliche Mischung aus reichlich Sonnenschein und meist nur lockeren Wolkenfeldern.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch geht es freundlich und trocken mit häufigem Sonnenschein und einigen durchziehenden Wolkenfeldern weiter. Die Temperaturen klettern nach erfrischenden Nächten wieder in den Sommerbereich.